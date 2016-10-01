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《北方农资》周刊2017年度有奖订阅启示

欢迎订阅2017年度《北方农资》周刊! 邮发代号：21-36 全年定价：96元 发行热线：0311-89684626 89183396（传真） 订阅方式： 1.全国各地邮局订阅 2.通过邮递员订阅 3.联系本报社订阅 4.网上扫...

查看全文 / 报刊订阅 / 16年10月01日

全自动连续酶解法生产海藻生物液肥及其应用效

全自动连续酶解法生产海藻生物液肥及其应用效

你知道吗？一道美味的海藻大餐，将会为作物补充高效环保的营养。 海藻肥，由于其良好的功效，近年来越来越受到农资企业和农户的关注。 日前，《海藻酸类肥料》和《含海藻酸尿...

查看全文 / 农领袖商学院 / 17年01月09日

“江湖”上的说话之道

“江湖”上的说话之道

【说话之道报名最后1天】我们教你如何保持好心态，怎样做网红，但还没有教你“江湖”上的说话之道！农领袖商学院，8656期，一起学习说话之道，看清人情世故！没报名的同学，微信...

查看全文 / 农领袖商学院 / 17年01月09日

【课程预告】提高肥料市场竞争力的科学途径

【课程预告】提高肥料市场竞争力的科学途径

农领袖第8654期、8655期课程特别邀请河北农业大学植物营养与肥料科学系教授——薛世川，为我们拨开迷雾，指点迷津！点击“阅读原文”，即可报名哦~...

查看全文 / 农领袖商学院 / 17年01月03日

河北玉田县农村电子商务工作顺利推进

河北玉田县农村电子商务工作顺利推进

会议现场 2016年 12 月 31 日，河北玉田县供销合作社有限公司主办的 2016 年度总结汇报暨 2017 年农村电子商务工作会议在河北玉田县召开。玉田县商务局副局长常志刚、《北方农资》周刊...

查看全文 / 资讯 / 17年01月03日

尿素继续推涨，这波涨价你准备好了吗？

尿素继续推涨，这波涨价你准备好了吗？

尿素：挺价意向强烈 延续稳中有涨 2017年尿素出口关税取消消息宣布，中国货源出口竞争力增强，尿素企业挺价意向强烈， 仅主产区山东地区一周内价格拉涨125元/吨左右 。尿素企业开...

查看全文 / 行情分析 / 16年12月30日

今年种业有哪些变化？请看这里（下）

今年种业有哪些变化？请看这里（下）

策划： 《 北方农资 》编辑部 执行： 《北方农资》记者 高桂花 2013-2015年3年时间，我国种企注册资本1亿元以上的增加了28%，达到146家。同时，种业企业经营能力显著增强，种子销售收...

查看全文 / 种子 / 16年12月30日

抓紧我13年，初心不改

抓紧我13年，初心不改

冬季正加速展开着美丽的篇章，空气里开始流淌新年特有的芬芳，情节如潺潺的流水缓缓在推进， 坤哥，棒棒哒，明年继续啊！来年再加油，不放弃，不抛弃，不丢弃！，厉害了，Wo...

查看全文 / 本报摘要 / 16年12月30日

今年种业有哪些变化？请看这里！（上）

今年种业有哪些变化？请看这里！（上）

策划： 《 北方农资 》编辑部 执行： 《 北方农资 》记者 高桂花 今年以来，我国不断推进种业体制改革，种业创新步伐进一步加快，进入了以自主创新为动力的新阶段。种业企业数量...

查看全文 / 种子 / 16年12月30日

关于召开中国国际肥料发展与贸易论坛的通知

关于召开中国国际肥料发展与贸易论坛的通知

中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会 中国国际贸易促进委员会化工行业分会 关于召开中国国际肥料发展与贸易论坛 暨中微量元素肥料、土壤调理剂专题论坛的通知 各有关单位...

查看全文 / 展会动态 / 16年12月30日

铁肩担道义，用心做农资
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