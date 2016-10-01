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《北方农资》周刊2017年度有奖订阅启示
欢迎订阅2017年度《北方农资》周刊! 邮发代号：21-36 全年定价：96元 发行热线：0311-89684626 89183396（传真） 订阅方式： 1.全国各地邮局订阅 2.通过邮递员订阅 3.联系本报社订阅 4.网上扫...
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关于召开中国国际肥料发展与贸易论坛的通知
中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会 中国国际贸易促进委员会化工行业分会 关于召开中国国际肥料发展与贸易论坛 暨中微量元素肥料、土壤调理剂专题论坛的通知 各有关单位...
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农业新媒体联盟成立 直达海量三农用户破解传播
近日，由北方农资、农地圈、农业行业观察、新农资360、三农视点、农药助手、农业技术、骏景农业、每天农资、丁香树、社员网等20家农业自媒体人共同发起的农业新媒体联盟在北京...
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2017全国农业植保无人机应用推广会
由中国农业国际合作促进会、农业航空产业技术创新战略联盟、国际农业与生物系统工程学会（CIGR）精准农业航空分会、中国农业工程学会农业航空分会联合主办的2017世界精准农业航...
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【强势干货】如何玩转社群经济？
为什么社群的命运如此大相径庭？社群建立和运营到底有怎样的秘诀？怎样才能运维更高质量的社群？12月29日（周四）晚 8:00，本期农领袖商学院迎来了我们的老朋友——知名自媒体大...
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农领袖课堂演绎别样圣诞“情结”
2016年农资行业在艰难中前行，环境污染、资源浪费、农产品价格走低行业寒冬仍在持续；粮食安全、现代农业建设、生态与发展、调结构转方式、互联网+行业转型升级迫在眉睫。 为深...
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【课程预告】好心态成就好未来
【好心态报名最后一天】我们教你如何开源节流，怎样做网红，但还没有教你保持好心态的办法！农领袖商学院，8652期，12月27日周二晚8:00 一起上心态课，学习保持好心态的办法！扫描...
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2016中国微生物技术创新发展论坛湖北钟祥举行
内容前瞻技术创先引导行业健康发展 2016中国微生物技术创新发展论坛湖北钟祥举行 12月18日，湖北钟祥王府大酒店，300人的会议室坐满了行业专家、国内大化肥厂家、经销商、优质农产...
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2017国际农业生物刺激素应用峰会报名从速！
2017中国国际农业生物刺激素应用峰会（ABS2017）优惠报名即将截止，报名从速！ 生物刺激素(Biostimulant)，是最近数年在全球农资市场上新出现的一类产品，并迅速成为农资行业一个极其...
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农业用水形式严峻 节水灌溉迫在眉睫
在我国农业生产中，水资源紧缺问题日益突出，农业灌溉用水占社会经济用水总量61%以上，干旱缺水严重着制约经济发展，推广应用节水灌溉技术势在必行，也是化解地下水超采危机、...