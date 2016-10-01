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用了洪荒之力 掏空肥市本身
陈波：以生态破行业大局 借海洋塑绿色农业
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《北方农资》周刊2017年度有奖订阅启示

欢迎订阅2017年度《北方农资》周刊! 邮发代号：21-36 全年定价：96元 发行热线：0311-89684626 89183396（传真） 订阅方式： 1.全国各地邮局订阅 2.通过邮递员订阅 3.联系本报社订阅 4.网上扫...

查看全文 / 报刊订阅 / 16年10月01日

【强势干货】心态系列——目标与结果

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我们该怎样培养一个好的心态，来实现我们的理想呢？1月19日 周四晚8:00，海西演说口才俱乐部创始人——郑长福，为我们讲述：《心态系列——目标与结果》，我们不见不散！点击“阅...

查看全文 / 农领袖商学院 / 17年01月16日

【课程预告】财富密码

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【财富报名最后1天】我们教你如何保持好心态，怎样做网红，但还没有教你一个企业到底如何才能成功！农领袖商学院，8658期，一起学习提高内在修为和外在修养的办法！没报名的同学...

查看全文 / 农领袖商学院 / 17年01月16日

富朗中国启动“乐土中国”公益行动

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应对生态环境退化构建乐土生态圈 富朗中国启动乐土中国公益行动 1月12日，在山东临沂召开的乐土而生，悦动大地守护中国土壤健康高峰论坛上，富朗（中国）生物有限公司（以下简...

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第四届北京国际优质农产品展示交易会

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一、大会概况 为深入贯彻国家关于加强农产品流通和市场建设的政策规划，更好地服务于现代农产品市场体系建设，搞活农产品流通，促进农民增收。由中国农业国际合作促进会、中国...

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AEB 第二届农业电商发展创新高峰论坛

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AEB第二届农业电商发展创新高峰论坛暨农业电商优秀品牌展示 由中国农业新闻网鼎力支持，合威会展组织发起的iAgriChina2016中国国际智慧农业应用与创新发展高峰论坛暨农业电子商务专...

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冬、春黄瓜管理技术

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从以往经验来看，蔬菜价格逢节必涨，每年临近年关时，蔬菜价格都会有所涨幅。现在还有半个月就要过年了，未来蔬菜价格将会如何变化呢？ 蔬菜未来价格如何？ ﹀ 从中央气象局数...

查看全文 / 农技 / 17年01月10日

液氨稳涨，二铵坚挺，一铵报价出现下滑

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磷酸一铵：下游采购放缓 高端报价回归理性 国内一铵需求略有放缓，市场走货缓慢，下游复合肥企业对原材料一铵采购兴趣降低； 加之前期经销商采购量较大，临近年末，有变现计划...

查看全文 / 行情分析 / 17年01月10日

全自动连续酶解法生产海藻生物液肥及其应用效

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你知道吗？一道美味的海藻大餐，将会为作物补充高效环保的营养。 海藻肥，由于其良好的功效，近年来越来越受到农资企业和农户的关注。 日前，《海藻酸类肥料》和《含海藻酸尿...

查看全文 / 农领袖商学院 / 17年01月09日

“江湖”上的说话之道

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【说话之道报名最后1天】我们教你如何保持好心态，怎样做网红，但还没有教你“江湖”上的说话之道！农领袖商学院，8656期，一起学习说话之道，看清人情世故！没报名的同学，微信...

查看全文 / 农领袖商学院 / 17年01月09日

【预告】8624期：小麦高产栽培管理技术
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