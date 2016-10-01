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一铵继续上行，冬储成改变复合肥市场焦点
台湾兴农河北省区新品上市
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《北方农资》周刊2017年度有奖订阅启示

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查看全文 / 报刊订阅 / 16年10月01日

节后一铵暂稳，二铵、液氨酝酿涨价

节后一铵暂稳，二铵、液氨酝酿涨价

磷酸一铵：节后市场暂稳 春节假期基本结束，但少数厂商尚未回归市场，国内一铵交投仍显清淡。春节期间企业外发量少，新单成交寥寥，节后运输逐渐恢复，企业走货量增加。 部分...

查看全文 / 行情分析 / 17年02月03日

今天立春，给果园定一套这样的管理计划

今天立春，给果园定一套这样的管理计划

一年之计在于春。今天立春，是定大计的日子。果农朋友们这样一份果园管理计划，你满意吗？ 1-2月 1.管理要点 果园适度间伐、树上整形修剪、清理病枝病叶，树下整理输盘、导引雨...

查看全文 / 农技 / 17年02月03日

<font color='#FF0000'>北方农资给您拜年了</font>

北方农资给您拜年了

北方农资给大家拜年了! 春节快乐! 爆竹声中辞旧岁，北方农资又陪您走过了一年。在这一年里我们一同经历风雨，一起携手成长。未来的日子里，我们仍要并肩前行，共创农资新未来。...

查看全文 / 本报摘要 / 17年01月28日

<font color='#990000'>祝福滚滚来，农资菁英给您拜年啦！</font>

祝福滚滚来，农资菁英给您拜年啦！

紫燕迎春，一路东风歌大治；金鸡唱晓，九州时雨润小康。旧岁已展千重锦，新年更进百尺杆。2017年，又是一个新的开始。带着对新一年的希望，农资菁英将最深的祝福送给大家。 新...

查看全文 / 本报摘要 / 17年01月23日

这些小年习俗越来越多的人不知道了！

这些小年习俗越来越多的人不知道了！

民谚：二十三糖瓜粘，二十四写福字，二十五扫尘土，二十六炖牛肉，二七二八把面发，二十九对联贴门口，三十晚上熬一宿，大年初一扭一扭。 2017年1月20日，小年，民间从小年开始...

查看全文 / 资讯 / 17年01月20日

年关将至，化肥稳中微调，为啥二铵却又价扬

年关将至，化肥稳中微调，为啥二铵却又价扬

磷酸二铵：市场货紧价扬 二铵市场货紧价扬，企业预收订单基本排到2-3月份，新单多暂停收款。 受春运大潮影响，近期企业发运逐渐放缓，市场到货量仍处低位，下游催货现象严重。...

查看全文 / 行情分析 / 17年01月19日

尿素市场的野蛮生长（上）

尿素市场的野蛮生长（上）

努力睁开懵懂的双眼，想看清所谓的上涨之路， 感觉尿素市场的心跳渐渐走远，还有不少人没搞懂鸡年前你的野蛮生长过程 ，在我眼中也是道模糊弯弯高高在上的朵朵云彩，请你跟着...

查看全文 / 本报摘要 / 17年01月19日

十六岁生日愿望 跟赊销说再见

十六岁生日愿望 跟赊销说再见

1月18日，秦皇岛市联盟肥业有限公司举行十六周年庆典， 秦皇岛市联盟肥业有限公司董事长李石云、总经理程文玲，山东联盟化工集团有限公司、湖北三宁化工股份有限公司、河北中仁...

查看全文 / 资讯 / 17年01月19日

安全优质大棚菜，这几个施肥要点不能少

安全优质大棚菜，这几个施肥要点不能少

冬春季节天气干旱，温室大棚蔬菜生产环境相对封闭，易导致病虫害发生，容易出现滥用农药现象。同时，冬春温度低，光照偏弱，蔬菜上残留的农药分解速度减缓，容易导致农药残留...

查看全文 / 农技 / 17年01月18日

金陵城下话农资，磷复肥会抢鲜看
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“智慧农业”还远吗？

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由中国农业国际合作促进会、中国农业工程学会联合主办的第八届中国...

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